Başkan Çelik, kentsel dönüşüm projelerini inceledi

KAYSERİ,() - BÜYÜKŞEHİR Belediyesi, belediyecilik tarihinin en büyük projesi olan, geleceğin Kayseri’sinin kurulacağı Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nin temellerini atmaya hazırlanıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 12 Mayıs Salı günü temel atma töreninin yapılacağı şantiye alanında incelemelerde bulundu. Başkan Çelik, bir süre önce temeli atılan kentsel dönüşüm alanındaki okul ve cami inşaatlarının çalışmaları hakkında da bilgiler aldı. Sahabiye Kentsel Dönüşüm Projesi’nin ilk etabının temelini 12 Mayıs Cumartesi günü atacaklarını ifade eden Başkan Çelik, birinci etabın 5 bloktan oluştuğunu söyledi. Yapılacak olan beş blokta 80 ila 310 metrekare arasında 622 daire ve 20 ila 400 metrekare arasında 55 adet işyeri bulunduğunu ifade eden Başkan Çelik, toplam inşaat alanının 132 bin metrekare olduğunu belirtti. Başkan Çelik, ilk etapta rekreasyon alanı altında 39 bin metrekare büyüklüğünde iki katlı otopark bulunacağını da dile getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sahabiye Kentsel Dönüşüm alanında bulunan ve temeli bir ay önce atılan 36 derslikli Şükrü Malaz İlkokulu ile Hayırsever Recep Mamur tarafından yapılmakta olan cami inşaatını da gezerek son durumlarını yerinde gördü.

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