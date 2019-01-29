Başkan Çelik, kent ekmek fabrikasını ziyaret etti

KAYSERİ, ()- KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, kent ekmek fabrikasını ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, mesaiye Kent Ekmek Fabrikasında başladı. Çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Çelik, ekonomik, besleyici, sağlıklı, kaliteli ve lezzetli ürünleri halka sunduklarını söyleyerek, en modern ekmek üretim tesisini kente kazandırdıklarını belirtti.

Tesisde hijyenik ve el değmeden üretim yapıldığını söyleyen Başkan Çelik, 8 grupta 24 ekmek çeşidi ile sofralara ulaştıklarını kaydetti. Başkan Çelik, "Tek gayemiz, halkımızın temel besin kaynağını en uygun fiyatla alması ve güvenle tüketebilmesi" dedi. Kent ekmek Kayseri'de 25 noktada satışa sunuluyor.

FOTOĞRAFLI

