Başkan Çelik" Kayseri'yi en çok okuyan şehir yapmak istiyoruz"

Şeyda AŞATIR/KAYSERİ, ()-KAYSERİ’de bu yıl 2. düzenlenecek olan Kitap Fuarı, 13-21 Ekim tarihleri arasında Dünya Ticaret Merkezi’nde ziyaretçilerine kapılarını açacak. Fuar ile ilgili tarihi Kayseri Lisesi’nde Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik tarafından basın toplantısı düzenledi. Başkan Çelik, Kayseri’yi en çok okuyan şehir yapmak istediklerini belirtti.

Kayseri’de bu yıl 2. yapılacak olan Kitap Fuarı’nın tanıtım toplantısı yapıldı. Toplantıya, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, Türkiye Yazarlar Birliği Kayseri Şube Başkanı Selim Tunçbilek, TV Programcısı ve Yazar Cansu Canan Özgen de katıldı.

Başkan Çelik burada yaptığı konuşmada, “Hiçbir medeniyet ve kültür yazısız, sözsüz ve kitapsız olamaz. Bu anlamda makar-ı ulema şehri dediğimiz Kayseri, Kültepe’den Hititlere, Roma’dan Selçuklulara, Osmanlıdan Cumhuriyete kadar kitabın, ilmin, sözün, kelimenin ve kitabenin merkezi olmuştur. Açtığımız kütüphaneler, yayınladığımız kitap ve dergiler, açtığımız akademiler ve araştırma merkezleri, düzenlediğimiz ve yapılmasına katkıda bulunduğumuz panel ve sempozyumlar, kültür ve sanat içerikli projelerle bu şehir tarihte olduğu gibi kültür şehri olmaya devam edecektir. Arzumuz ve hedefimiz budur. Dün makar-ı ulema olan şehrimizi, bugün en fazla okuyan şehir yapma azmindeyiz. Okuyan ve okutan şehir, düşünen ve üreten şehir olma hedefimizde ilerliyoruz” dedi.

Türkiye’nin geçen yıl gündeminde yaklaşık bir ay boyunca Kayseri’de yapılan Kitap Fuarının kaldığını belirten Başkan Çelik,” Başta kültür ve sanat çevreleri olmak üzere herkesin takdirini kazanan bir organizasyon yaptık. Bunun sonucunda da 582 bin kişinin geçen yılki fuarı ziyaret etti. 15 milyon nüfuslu İstanbul’da uzun yıllardır düzenlenen Kitap Fuarını 740 bin kişi ziyaret ederken Kayseri Kitap Fuarı’nı ilk yılında 582 bin kişinin ziyaret etmesi çok önemli bir organizasyon yapıldığının göstergesidir. Fuara katılan tüm yazarların büyük bir memnuniyetle ayrılması da bizim için fuarın başarısının bir başka ölçütüdür. Sizlerin de takip ettiği ve değerlendirdiği gibi daha ilk yılımızda çıtayı çok yükseğe koyduk. Bu yıl daha da yükselterek 15 milyon nüfuslu İstanbul’u yakalama ve hatta geçme azmindeyiz” ifadelerini kullandı.

Fuarın bu yıl bir sosyal sorumluluk projesine katkı sağlayacağını belirten Başkan Çelik, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan’ın başlattığı sıfır atık projesine bu fuarda destek vereceğiz. Evinden ambalaj ve benzeri atıkları getirenlere fuarımızda kitap hediye edilecek. Fuara şehrin her noktasından hemşerilerimizin gelebilmesi için ulaşım kolaylığı sağladık. Fuar süresi boyunca şehrin farklı bölgelerinden ücretsiz ring seferleri olacak. Ayrıca okulların fuara erişimi için de çalışmalar yaptık. Tüm okullardaki öğrencilerimiz ve öğretmenlerimizin fuara gelmesini temin edeceğiz.” diye konuştu.

İl Milli Eğitim Müdürü Celalettin Ekinci de işlerinin okutmak olduğunu kaydederek, “Okuyan ve okutan şehir hedefiyle hazırlanan fuara her türlü katkıyı vereceğiz. Çünkü bizim işimiz de okutmak. Bu anlamda şehrimizdeki 300 bin öğrenci ve 20 bin öğretmenimizin katılımını sağlamak için söz veriyorum” dedi.

TV Programcısı ve Yazar Cansu Canan Özgen de ise, geçen yılda fuara katıldığını dile getirerek, “Diğer şehirlerdeki fuarlara da katılan birisi olarak söylüyorum, Kayseri Kitap Fuarı muazzam bir fuar olmuştu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Fuara, 130 yayınevi ve sahaf ile 300’ü aşkın şair, yazar ve sanatçı katılacak. 13 Ekim Cumartesi günü saat 10.00’dan itibaren ziyaretçilerini ağırlamaya başlayacak olan fuarın, resmi açılışı ise saat 13.30’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılacağı Cumhuriyet Meydanı’ndaki toplu açılış töreniyle yapılacak.

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