Başkan Çelik: Kayseri'nin geleceği için çalışıyoruz

DÜNYA Bankası ve Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkilileri ile 'Temiz Hava Eylem Planı Projesi' için bir araya gelen Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri'nin geleceği için çalıştıklarını söyledi.Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Dünya Bankası Uluslararası Hava Kalitesi Uzmanı Dietmar Koch, Hava Kalitesi Uzmanı Emre Topaçer ve diğer yetkililerle önce Belediye'de, ardından da Erciyes’te görüştü. Başkan Çelik, Dünya Bankası Uzmanı Koch, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile yaptıkları görüşmenin ardından hava kalitesinin artırılmasına yönelik çalışmaları Kayseri’de yapma kararı aldıklarını dile getirdi.Kayseri'de ki hava kalitesinin Türkiye ve Avrupa'daki birçok şehirden daha iyi olduğunu söyleyen Başkan Çelik, "Ancak biz mevcut kaliteyi daha üst seviyeye çıkarmanın kaygısındayız. Bu amaçla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Dünya Bankası ile ortak bir proje yürütüyoruz. Bu anlamda Dünya Bankası ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Kayseri’yi model seçti. Hava kalitesini artırmak için öncelikli yapılması gereken iş kalitesiz kömür kullanan mahallelerde hızla doğal gaz dönüşümünü yapabilmek. O bölgeleri Dünya Bankası’ndan alacağımız hibe desteğiyle dönüştüreceğiz. Ayrıca toplu taşım araçlarında fosil yakıtlı araçların dönüşümünü gerçekleştireceğiz" dedi.Dünya Bankası'nın temel amacının seçili bölgelerde hava kalitesini iyileştirme ihtiyacına katkıda bulunmak ve bu amaçla mali destek sağlamak olduğunu vurgulayan Dünya Bankası Uluslararası Hava Kalitesi Uzmanı Dietmar Koch, "Bu kapsamda bir tanı raporu hazırlıyoruz. Bu raporda hava kalitesi durum analizi olacak ve bunun iyileştirilmesine yönelik öneriler bulunacak" diye konuştu.Amaçlarının Kayseri’deki hava kalitesinin iyileştirilmesini sağlamak olduğunu dile getiren Koch, "Özel olarak da sülfürdioksit ve partikül maddeye odaklanıyoruz. Bunların başlıca nedenleri arasında ısınma amacıyla kullanılan katı yakıtların, hayvancılık faaliyetlerinin ve trafiğin olduğunu biliyoruz. Bu yüzden de bu konulara yoğunlaşacağız. Kayseri için Temiz Hava Eylem Planı hazırlandığını biliyoruz. Bu eylem planının iyileştirilmesi için birlikte çalışacağız. Öncelikle proje kapsamında bir tanı raporu hazırlayacağız" şeklinde konuştu.

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