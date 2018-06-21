Başkan Çelik, İmar barış yasası kamu ve kul hakkını koruyan bir yasadır

KAYSERİ, () - BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın getirdiği İmar Barışı Yasası’nı kamu ve kul hakkını en iyi şekilde koruyan bir yasa olarak nitelendirdi.

İmar Barışı ile ilgili “Muhtarlar İstişare Toplantısı” Mahall Sosyal Tesisleri’nde yapıldı. Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’nin de katıldığı toplantıda İmar Barış Yasası’nı değerlendiren Başkan Mustafa Çelik, yasanın imar sorunlarına en adil bir şekilde çözüm getirdiğini belirtti. İmar Barışı Yasası ile kamu ve kul hakkı açısından bir problemin sona erdirildiğini vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, “Hepimiz yasalara uyarak yöneticilik yapmak durumundayız. İmar yasaları da uymamız gereken yasalar arasında. Kaçak yapılarla ilgili problemi çözmenin en kolay yolu yıkmak. Diğer çözüm ise görmezden gelerek adeta sorunu halının altına süpürerek problemi daha da büyük hale getirmek. Ama asıl olan kamu ve kul hakkı açısından bir çözüm getirerek problemi bitirmek. İmar Barışı halk, belediyeler ve Ankara’da Bakanlık arasındaki sorunu en adil şekilde çözecek. Yasanın başından sonuna kadar emeği geçen Çevre ve Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki’ye teşekkür ediyorum. Sonuçlarının hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

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