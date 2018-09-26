Başkan Çelik, Dünya Şampiyonu Kerem'i ağırladı

MANİSA'nın Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, geçen hafta Slovakya'da yapılan şampiyonada, 60 kiloda Dünya Şampiyonu olan Manisalı sporcu Kerem Kamal'ı makamında ağırladı.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ak Partili Ömer Faruk Çelik, Dünya Güreş Şampiyonu olan Manisalı güreşçi Kerem Kamal ile babası Kazım Kamal'ı makamında misafir etti. Kerem'in elde ettiği başarı nedeniyle tüm Türkiye'nin büyük bir gurur yaşadığını ifade eden Başkan Çelik, "Yolu ve bahtı her zaman açık olsun. Rakiplerini yendikten sonra Türk bayrağını sırtına alarak salonda tur atması bizi izlerken, son derece mutlu ediyor ve gururlanıyoruz. Rabbim Kerem kardeşimizin başarılarını daim etsin" dedi. En büyük hedefinin 2020 Tokyo Olimpiyatları olduğunu ifade eden Dünya Şampiyonu Kerem Kamal, "İki yıl üst üste Dünya Şampiyonu olmam, hem kendi adıma hem ülkemiz hem de Manisamız adına çok gurur verici. Rabbimin izniyle daha çok çalışarak daha nice şampiyonlukları Manisa'mıza ve ülkemize kazandıracağım. Bu çalışma temposuyla devam ederek, nasip olursa hedefim olan 2020 olimpiyatlarına gitmeyi hedefliyorum" dedi.

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