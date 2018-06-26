Başkan Çelik Develi'de incelemelerde bulundu

KAYSERİ, () - BÜYÜKŞEHİR Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Develi ilçesini ziyaret ederek bir dizi incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Develi’de İlçe Belediye Başkanı Mehmet Cabbar ve AK Parti İlçe Başkanı Mehmet Durukan tarafından karşılandı. Develi’deki bazı yatırımları yerinde inceleyen Başkan Mustafa Çelik, Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan Kadın ve Gençlik Merkezi’ni de ziyaret etti. Kadın ve Gençlik Merkezi içindeki birimleri gezen, hizmet alan kadınlar ve gençlerle sohbet eden Başkan Mustafa Çelik, kadın ve gençlik merkezlerinin tüm ilçelerde büyük ilgi gördüğünü belirtti.

Kadın ve gençlik merkezlerini 3,5 yıl gibi kısa bir sürede 16 ilçede yaptıklarını dile getiren Başkan Mustafa Çelik, “Bu merkezleri yapmaktaki amacımız o ilçelerin sosyal yaşamına katkı vermekti. Diğer ilçeler gibi Develi’de de gördüğümüz manzara ne kadar doğru iş yaptığımızın göstergesi oldu. İlçelerden şehir merkezine göçü önlemenin birkaç yolu var. Elbette ekonomik yönden destekleyecek projeler yapacaksınız, alt yapıyı güçlendirecek, ulaşımı rahatlatacaksınız; ama bir taraftan da o ilçelerdeki sosyal hayata katkı verecek işler yapacaksınız. Kadın ve gençlik merkezleriyle bu anlamda önemli bir ihtiyacı giderdik. Burada kadınlar girişimcilik başta olmak üzere kurslar alıyorlar, çocuklarımız takviye dersler alma imkanı buluyorlar, Kuran-ı Kerim ve İngilizce öğreniyorlar. Yine gençlerimiz bir taraftan spor salonunda spor yapıyor diğer taraftan yüzme havuzunda yüzme öğreniyor. 2 bin nüfuslu ilçelerde dahi kadın ve gençlik merkezleri ile yüzme havuzlarımız var. Burada gençler hem sosyalleşiyor hem de kaliteli vakit geçiriyorlar. Bu imkanı sağlamazsanız ya bir kahve köşesinde oturacaklar ya da kötü alışkanlıklara yönelecekler. Gençlerimizi doğru yola kanalize etmiş oluyoruz. Develi’de şu an 600’dan fazla öğrencimiz bu tesisten faydalanıyor” dedi.

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