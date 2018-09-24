Başkan Çelik 'dan yeni atanan kaymakama ziyaret

MANİSA'da geçen cuma günü görevine başlayan Şehzadeler Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız'ı makamında ziyaret eden Şehzadeler Belediye Başkanı Ömer Faruk Çelik, hayırlı olsun temennisinde bulundu.

Şehzadeler Belediye Başkanı Ak Partili Ömer Faruk Çelik, belediye başkan yardımcılarıyla birlikte Şehzadeler Kaymakamlığı'na yeni atanan Cemal Hüsnü Kansız'a hoş geldin ziyaretinde bulundu. Başkan Çelik, "Biz her zaman için Sayın Kaymakamımızın yanında ve destekçisi olacağız. Tekrardan şehrimize atanan değerli Kaymakamımızı tebrik ediyor, görevlerinde üstün başarılar diliyorum" dedi. Kaymakam Cemal Hüsnü Kansız ise ilçeye en iyi şekilde hizmet etmek için tüm kurum ve kuruluşlarla birlikte çalışacaklarını söyledi.

MANİSA, ()

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