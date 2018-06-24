Başkan Çelik, çocuklarla spor aktivitelerine katıldı

KAYSERİ, () - BÜYÜKŞEHİR Belediyesi Spor A.Ş., “Spor A.Ş. Bizim Mahallede” adı altında mahalleleri spor ve oyun alanlarına dönüştürmeye devam ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Ziya Gökalp Mahallesi’nde yapılan etkinlikte çocuklar ve aileleriyle bir araya geldi.

Özellikle çocukların spor yapması için imkanları artıran Büyükşehir Belediyesi Spor A.Ş., yaz spor okullarının yanında 'Spor A.Ş. Bizim Mahallede' adı altında bir etkinlik daha gerçekleştiriyor. Gidilen mahallenin spor ve oyun alanları ile donatıldığı etkinlik Ziya Gökalp Mahallesi’nde yapıldı. Etkinliğe Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik de katıldı. Ziya Gökalp Mahallesi halkının ailece katıldığı etkinlikte renkli anlar yaşandı. Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, etkinlik alanını gezdi, vatandaşlarla selamlaştı, çocuklarla yakından ilgilendi ve spor yapan çocukları izledi. Başkan Çelik, okçuluk standında ok attı, bir başka stantta çocuklarla halka attı, ailelerle fotoğraf çektirdi ve çocuklara patlamış mısır dağıttı.

Çocuklar ve ailelerinin mutlu anlarına şahit olan, neşelerine eşlik eden Başkan Mustafa Çelik, etkinlik için çevre mahallelerden gelen vatandaşların, kendi mahallelerinde de bu tür etkinlik yapılması taleplerine olumlu yanıt verdi. Çocuklarla birlikte penaltı atan, farklı etkinlik alanlarında onları alkışlayan ve destek veren Başkan Mustafa Çelik, waterball ile eğlenen çocukları da izledi. Yapmış olduğu açıklamada Kitle sporlarını çok önemsediklerini ifade eden Başkan Mustafa Çelik, "Her mahalleye bu etkinlikleri götüreceğiz ve 15 ayrı aktiviteyi çocuklarımızla buluşturacağız. Bu etkinliklere katılan aileler çocuklarıyla birlikte günün stresini atma imkanı buluyorlar. Vatandaşlarımızın ve çocuklarımızın yüzündeki mutluluğu görünce biz de mutlu oluyoruz" dedi.

Başkan Çelik, kitle sporlarının farklı etkinliklerle yaz boyunca yoğun bir şekilde devam edeceğini sözlerine ekledi.



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