Başkan Çelik, Besime Özderici İlkokulu’nda öğrencilerle buluştu

KAYSERİ, () - KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Liderler Derste” programı kapsamında Besime Özderici İlkokulu 4. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Besime Özderici İlkokulu’nda İl Milli Eğitim Müdürü Osman Elmalı ve Okul Müdürü Sebahattin Durna tarafından karşılandı. Öğrencilerin çiçek takdim ettiği Başkan Çelik, 4. sınıf öğrencileriyle bir araya geldi. Öğrencilere “Ne olacaksınız?” sorusunu yönelterek başlayan Başkan Mustafa Çelik, çocuklardan cevapları aldıktan sonra bu sorunun cevabının bir meslek olmaması gerektiğini söyledi. Asıl olanın bir meslek sahibi olmaktan çok insan olmak olduğunu vurgulayan Başkan Çelik, “Öncelikle adam olacağım” cevabının verilmesi gerektiğini belirtti. Nasıl adam olunacağına dair de açıklamalar yapan Başkan Çelik, “Sevgi ve saygıda kusur etmeyeceğiz. Görev ve sorumluluk bilinci içinde olacağız. Eve gidince çantayı bir kenara atmamak, yemeği yiyince tabağı kaldırmak birer sorumluluktur” dedi.

Küçük yaşta adalet bilincinin gelişmesi gerektiğini belirten ve “Adaletten hiç ayrılmayacaksınız” ifadelerini kullanan Başkan Çelik, “Hayatınız boyunca her yaşta adaletli olmak zorundasınız. Küçük kardeşiniz varsa onunla oyuncağınızı, sevginizi paylaşmak da adalettir. Bunlar günlük hayatta her zaman karşımıza çıkan olaylar” diye konuştu. Yardımseverlik, doğruluk, dürüstlük gibi kavramlardan da bahseden Başkan Çelik, “Doğruluk ve dürüstlüğü kendisine prensip edinmeyen kişi yönetici olamaz. Bu unsurlar en fazla yöneticilikte belli olur. Aklınızın köşesinde para, pul, makam, mevki, hırs gibi başka şeyler varsa o zaman doğruluktan ayrılırsınız. Kentinize çalışmak dururken kendinize çalıyorsanız yöneticilikten bahsedemezsiniz” dedi.

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