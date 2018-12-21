Başkan Çelik, ana kollektör hattını kamuoyuna tanıttı

KAYSERİ, () - KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, KASKİ tarafından yapılan Güney-Kuzey Ana Kollektör Hattı ve Sivas Caddesi Büyük Geçişi’ni kamuoyuna tanıttı. Başkan Çelik, gelecek 50 yılın yatırımını yaparken kullandıkları teknolojiden bahsetti ve yerin 14 metre altından 2 metre çapındaki dev boruları trafiği engellemeden geçirdiklerini söyledi.

Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri’nin gelecek 50 yıllık sorununu çözecek olan ikinci ana kollektör hattı ve bu hattın Sivas Caddesi geçişi için gerçekleştirdiği programa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik’in yanı sıra Vali Şehmus Günaydın, AK Parti İl Başkanı Şaban Çopuroğlu, İlçe Belediye Başkanları, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

“İZ BIRAKACAK PROJE”

Şehrin ilk ana kollektör hattının yapıldığı 2000’li yıllarda Melikgazi, Kocasinan ve Talas ilçelerinin toplam nüfusunun 571 bin olduğunu ifade ederek 17 yılda nüfusun iki kat arttığını dile getiren Başkan Mustafa Çelik, “Bugün şehir merkezi nüfusu 1 milyon 100 bine ulaştı. Daha önce yapılan ana kollektör hattı şehrin yükünü çekemez hale geldi. Hatta ara ara kanalizasyonda taşmalar da oluştu. Gerçek mühendislik ihtiyaçları önceden görüp planlamalar yapmak, gerçek idarecilik de bu planları hayata geçirmektir. Bu doğrultuda yeni hattın projelerine 2015 yılında başladık. Talas-Anayurt bölgesinden Yıldırım Beyazıt Mahallesi, Argıncık ve Yakut Mahallesi’ni içine alan 10 kilometrelik hattın ihalesini geçen yıl yaptık. Bu hattın yaklaşık maliyeti 45 milyon TL idi; ancak her projede gösterdiğimiz titiz çalışma sonucu proje bedelini ihalede 24 milyon TL’ye kadar indirdik. Bu projeyle şehrin kanalizasyon ihtiyacını 2050 yılına kadar çözmüş olacağız. Sessiz sedasız ve hiçbir tören yapmadan projeye başladık. Şu an projenin fiili seviyesi yüzde 85’i geçti” dedi.

SİVAS CADDESİ YER ALTINDAN GEÇİLİYOR

Ana kollektör hattının en zor geçeceği bölgenin Sivas Caddesi olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, yerin 14 metre altından geçerek sorunu aştıklarını kaydetti. Başkan Çelik, şöyle devam etti: “Normalde proje için Sivas Caddesi’ni bu bölgede tamamen açmamız, raylı sistemi kaldırmamız ve 2,5 ay burada çalışmamız gerekiyordu. Böyle yaptığımız takdirde sadece raylı sistem zararımız 3,5 milyon TL olacaktı. Alternatif arayışa başladık. Önce 6 metre derinlikten geçmeyi düşündük; ancak bu kavşakta raylı sistemin aşağı alınması halinde sorun çıkacağı için 14 metre derinliğe indik. Mikro kazıcı makinelerle 2 metre kazı yapıyoruz, sonra çelik boruları sürerek kazıya devam ediyoruz. 35-40 günde Sivas Caddesi’nin karşısına geçmiş olacağız.”

“KAYSERİ’NİN GELECEĞİ İÇİN PROJELER ÜRETİYORUZ”

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, dua ile ve iyiliklerle anılmak için yenileri, iyileri yapmaya devam ettiklerini söyledi. Makamların geçici olduğunu ve “Benden sonrası tufan” anlayışında asla olmadıklarını da vurgulayan Başkan Mustafa Çelik, Kayseri’nin geleceğine yönelik bir dizi proje hazırladıklarını belirtti. Başkan Çelik, bu projeler arasında olan Talas-Anayurt Raylı Sistem Hattı’nın önümüzdeki günlerde ihale edileceğini de sözlerine ekledi.

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