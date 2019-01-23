Başkan Çelik, 20 yıla sığmayacak işleri 4 yılda tamamladık

KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, 20 yıla sığmayacak çalışmaları 4 yılda tamamladıklarını söyledi.AK Parti Kocasinan İlçe Başkanlığı tarafından 'Vefa Yemeği' düzenlendi. Programa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, AK Parti Kocasinan İlçe Başkanı Hüseyin Okandan, ilçe yönetimi ve eski ilçe başkanları ile eski yöneticiler katıldı.Kocasinan Belediye Başkan Adayı olduğu 2014 yerel seçimlerinde, ilçe teşkilatının merkezde AK Parti'nin oyunu en çok artıran teşkilat olduğunu ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, bu seçimlerde de aynı başarıyı beklediğini söyledi. Büyükşehir Belediyesi'nde kendilerinin, Kocasinan Belediyesi'nde ise Ahmet Çolakbayrakdar'ın büyük bir gayretle çalıştığını belirten Başkan Çelik, "Her zaman ilkleri ve tekleri yaptık. Gittiğimiz her mahallede, her ilçede, her ortamda söyleyecek sözümüz var. 20 yıla sığmayacak işleri 3,5-4 yılda tamamladık. 14 katlı kavşak yaptık. Her mahalleye hizmet götürdük. Her ilçeye tesisler yaptık. Kitap Fuarı ve Ramazan Sokağı gibi etkinliklerimize yüz binlerce kişi geldi. Gönül belediyeciliğinin en iyisini bizler yaptık. Toplumun her kesimine hizmet üretmeye gayret ettik" dedi.

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