Başkan Çay’dan yılbaşı mesajı

Malik GÖDELİNER/POZANTI, (Adana), ()-ADANA’nın Pozantı İlçe Belediye Başkanı Mustafa Çay, yeni yıl mesajı yayınladı.

Çay, mesajında birlik beraberlik anlayışıyla Pozantı için hizmetlerin devam edeceği, umutların ve hayallerin gerçek olduğu, huzur, sağlık, mutluluk ve başarı dolu bir yıl diledi. Çay’ın mesajı şöyle. “Acıları ve mutlulukları bir arada yaşadığımız bir yılı daha geride bırakıyor, yeni umutların, hayallerin gerçeğe dönüştüğü, acıların olmadığı bir yıla “merhaba” diyoruz. 2019 yılının ilçemize ve dünyaya sevgi, kardeşlik, yardımseverlik ve hoşgörü getirmesini diliyorum. Göreve gelirken, bir söz vermiştik. Birilerinin değil, herkesin hizmetinde olacağımızı söylemiştik. Bu sözümüzü tutarak bugüne kadar, birlik ve beraberlik içerisinde güzel çalışmalara imza attık. Yapmış olduğumuz hizmetler hep insan odaklı oldu. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da aynı anlayışla çalışmaları sürdüreceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle 2019 yılında hayallerin gerçeğe dönüşmesini, ayrıca başarı, mutluluk, huzur ve sağlık getirmesini diliyorum.”

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