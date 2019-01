Başkan Can’dan yağış ve fırtınadan etkilenen bölgede inceleme

TARSUS(Mersin), () – MESİN’in Tarsus ilçesinde Belediye Başkanı Şevket Can, aşırı yağış ve fırtına nedeniyle taşkınların yaşandığı ova mahallelerinde incelemelerde bulundu.

Belediyenin ilgili personelleriyle bölgede incelmelerde bulunan Belediye Başkanı Şevket Can, Tarsus Belediyesi olarak bütün imkanlarını seferber ettiklerini söyledi. Halitağa, Akarsu, Kelahmet, Ağzıdelik, Egemen, Alifakı ve Baharlı Mahallelerinin ekili alanlarında büyük zararlar meydana geldiğini belirten Başkan Can, çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Başkan Can, bölgenin bu yıl aşırı derecede yağış aldığını belirterek, "Çiftçilerimiz bölgemizde gerçekten çok sıkıntılı bir dönem geçiriyorlar. Tarlaların ve seraların büyük bölümü sular altında, ürünler hasat edilemeyecek durumda. Çiftçilerimizin bu arazileri ne zor şartlarda ektiklerini hepimiz yakinen biliyoruz. Birçoğu zaten borç harç içinde gelecek hasadı beklerken, bölgemizdeki aşırı yağış onların bu beklentilerini de sekteye uğrattı" dedi.

FOTOĞRAFLI