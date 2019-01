Başkan Can’dan vatandaşa file, pazar arabası ve şemsiye

TARSUS(Mersin), () – MERSİN’in Tarsus ilçesinde Belediye Başkanı Şevket Can, pazar arabası,, file, ve şemsiye dağıttı.

TBMM'nde onaylanan ve 1 Ocak tarihinden itibaren plastik alışveriş poşetlerinin ücretli olmasını içeren çevre yasasına Belediye Başkan Şevket Can’dan destek geldi. Başkan Can, yağmurlu havada Ergenekon Mahallesi'nde kurulan semt pazarında vatandaşlara file, pazar arabası ve şemsiye dağıttıktan sonra bir alışveriş merkezine geçerek alışveriş yapan vatandaşların hem poşete para vermemesi, hem de çevre kirliliğini önlemek için file dağıttı. Vatandaşların poşete para vermemesi için Belediye Meslek Edindirme Merkezi'nde fileleri üretip, dağıttıklarını ifade eden Başkan Can, "Hem milli ekonomimize hem de çevreci bir belediye olarak vatandaşlarımıza katkıda bulunuyoruz" dedi.

Başkan Can, şu ana kadar 500 filenin vatandaşlara ücretsiz dağıtıldığını, Meslek Edindirme Merkezi'nde bin filenin daha yapıldığını ve vatandaşlara dağıtılacağını sözlerine ekledi.

