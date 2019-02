Başkan Can’dan, TİY’li futbolculara uyarı

TARSUS(Mersin), () – MERSİN’in Tarsus ilçesinde Belediye Başkanı Şevket Can, Tarsus İdman Yurdu Spor Kulübü yöneticileri, teknik heyet ve futbolcularla bir araya gelerek kötü gidişata 'dur' demelerini istedi.

Spor Toto 2’nci Lig Kırmızı Grup’ta ligin ikinci yarısına iyi başlayamayan Tarsus İdman Yurdu Spor Kulübünü ziyaret eden Başkan Can, kulübün hak etmediği yerde olduğunu, biran önce toparlanmalarını istedi. İlk olarak yönetim ile toplantı yapan Başkan Can, daha sonra teknik heyet ve futbolcularla bir araya geldi. Tarsus İdman Yurdu için gecelerini gündüzlerine kattıklarını belirten Başkan Can, "Kulübe maddi kaynak bulmak için var gücümüzle çalışıyoruz. Biz üzerimize düşen görevi yapıyoruz. Sizde üzerinize düşeni yapın. Tarsus İdman Yurdumuz ikinci yarı hiçte istenmeyen sonuçlar aldı. Bu kötü gidişata artık dur deyin. İnşallah hep beraber Tarsus İdman Yurdumuzu hak ettiği yere getireceğiz. Biz hepinize güveniyoruz" dedi.

Başkan Can, göreve geldikleri günden bugüne kadar Tarsus İdman Yurdu’na siyaset sokmadıklarını ve buna hiçbir zaman izin vermeyeceklerini, kulüp üzerinden hiç kimsenin de siyaset yapamayacağını sözlerini ekledi.

