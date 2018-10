Başkan Can vatandaşlarla buluştu

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () - MERSİN'de Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, ilçede yaşayan 73 şehit ailesine ücretsiz konut veren tek belediye olduklarını söyledi.

Başkan Can, Özbek Mahallesi'nde vatandaşlarla buluştu. 2014'tan bu yana yapılan hizmetleri anlatan Can, "Yola çıktığımız, 'Köylerimiz şehirleşecek, şehrimiz güzelleşecek' sloganı ile büyük işler başardık. Büyükşehir yasasından önce Tarsus'ta 45 tane mahalleye hizmet götürüyorduk. Yeni yasayla birlikte sorumluluk alanımız 179 mahalleye hizmet götürüyoruz. Bugüne kadar 75 köyümüzün parke veya yol çalışmasını bitirdik. 105 köyümüzde park çalışması bitti. 3 değişik mahallemizde 3 camii inşaatımızı hizmete açtık. 4 halı sahayı gençlerimizin hizmetine sunduk. 5 yaşam boyu spor merkezini tamamladık" dedi.

'ŞÜKÜRLER OLSUN'

İlçede yaşayan 73 şehit ailesine ücretsiz konut veren tek belediye olduklarını belirten Can, "TOKİ'den daha ucuz ve konforlu konut yaparak vatandaşlarımızın hizmetine sunacağım. Kasım ayında yaklaşık 500 konutluk projemizin üye kaydına başlayıp, 2 yıl içerisinde bu konutları yapacağım. Şehrimizde 336 bin vatandaşımız yaşamakta. Hiçbir hemşerimizi birbirinden ayırt etmeden eşit bir şekilde hizmet götürdük. Doğduğum, büyüdüğüm, yaşadığım şehre hizmet etme imkanı bulduğum için binlerce kere şükürler olsun" diye konuştu.



