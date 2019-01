Başkan Can: Türkiye’de bizim kadar hizmet yapan başka bir belediye yoktur

TARSUS(Mersin), () – MERSİN’in Tarsus ilçesinde Belediye Başkanı Şevket Can, çalışkan ve üretken belediyeciliği layığıyla yaptıklarını dile getirerek, "Türkiye’de bizim kadar hizmet yapan başka bir belediye yoktur" dedi.

Tarsus Belediyesi tarafından Akşemsettin Mahallesi’nde yaptırılacak olan taziye evi temeli yoğun katılımla atıldı. Temel atma alanında alkışlarla karşılanan Belediye Başkanı Şevket Can, göreve geldikleri 2014 yılından bu yana hizmet yapmak için gece gündüz proje ürettiklerini belirterek, "2014 yılından bugüne kadar belediye olarak bizler 55 hizmetimizi açmanın mutluluğunu hemşerilerimizle birlikte yaşadık. Tarsus’ta 2014 bir milattır. Bildiğiniz gibi 2014 yılında şehrimiz büyükşehir yasasıyla yönetilmeye başladı. 54 ilden büyük olan Tarsus, büyükşehir yasasından sonra yetki alanımız büyürken yüzde 60 gelirimiz düştü. Buna rağmen bizler 55 hizmetimizin açılışını gerçekleştirdik. Hizmette destan yazdık. Türkiye’de bizim kadar hizmet üreten, bizim kadar açılış yapan başka bir belediye yoktur" diye konuştu.

Daha sonra söz alan Akşemsettin Mahallesi Muhtarı Adnan Özgür, yapılan hizmet için Başkanı Can’a teşekkür etti. Konuşmaların ardından kesilen kurban ve yapılan dualarla temel atma töreni gerçekleştirilirken program sonunda Başkan Can, mahalle çocuklarına çeşitli hediyeler verdi.

