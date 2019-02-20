Başkan Can: Tarsus'u çok güzel yerlere getireceğiz

MERSİN, () - MERSİN'de Tarsus Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Şevket Can, "Cumhur İttifakı'nın verdiği ivme ve iktidarın da gücü ile Tarsus'u çok güzel yerlere getireceğiz" dedi.

Tarsus Belediyesi tarafından Mithatpaşa Mahallesi'nde yapımına başlanacak olan cami ve taziye evinin temeli atıldı. Törene Belediye Başkanı Can'ın yanı sıra Kaymakam Yüksel Ünal, Toroslar Belediye Başkanı ve ittifakın Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamit Tuna ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Seçilmesi halinde hayata geçireceği bazı projelerden söz eden Başkan Can, "Toplu konutla ilgili projelerimize devam edeceğiz. Toplamda 300 konutluk projelerimiz yeni dönemde de devam edecek. Bunun bin 500'ü emeklilere, bin 500'ü ise evi olmayan hemşerilerimize yönelik olacak. Eshab-ı Kehf civarında yeni bir mezarlığı faaliyete geçireceğiz. Şehit Ömer Halis Demir İmam Hatip Lisesi arkasındaki arsayı vakıflarla takas ettik. Spor merkezi ve pazar yeri yapacağız. Fevzi Çakmak Karakolu karşısındaki 14 dönümlük alana spor merkezi ve pazaryeri yapacağız. Berdan projesine etap etap devam edeceğiz. Kleopatra Kapısı'nın oradaki arsayı alan yapacağız ve turistleri orada karşılayacağız. Cumhur İttifakı'nın verdiği ivme ve iktidarın da gücü ile Tarsus'u çok güzel yerlere getireceğiz" diye konuştu.

Konuşmanın ardından kurbanların kesildiği törenle cami ve taziye evi inşaatının temeli atıldı.



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