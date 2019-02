Başkan Can, seçimlerin önemini vurguladı

MERSİN, () - MERSİN'de, Tarsus Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Belediye Başkan Adayı Şevket Can, 31 Mart seçimlerinin ülke geleceği açısından büyük önem taşıdığını söyledi.

Başkan Can, Milletvekili Baki Şimşek ile birlikte; Cırbıklar, Aladağ, İncirgediği, Kumdere, Topçu, Muratlı, Karayayla ve Camilimanda mahallelerini ziyaret etti. 31 Mart'ta herkesten destek beklediklerini ifade eden Can, "336 bin insanımıza ayrım yapmadan hizmet ettik. 31 Mart'ta partili-partisiz tüm oylara talibim. Gün birlik ve beraberlik günüdür. Gün vatanımıza, memleketimize, bayrağımıza sahip çıkma günüdür. Bu seçim, çocuklarımızın yarınları ve ülkemizin geleceği için önemli bir seçim" dedi.

İlçede huzur ve kardeşlik ortamının hakim olduğunu dile getiren Can, "Bizler bu huzur ve kardeşlik ortamının garantisiyiz. Önümüzdeki dönemde iktidarın gücünü de kullanarak Tarsus'u daha güzel yerlere getireceğiz. Hem ekonomik olarak hem de istihdam olarak Tarsus'un önünü açacağız. Rabbim birliğimizi ve beraberliğimizi bozdurmasın, ülkemize huzurlu bir seçim süreci nasip etsin" diye konuştu.

Başkan Can, 31 Mart'ta sandıktan zaferle çıkacaklarına olan inancını da dile getirdi.



