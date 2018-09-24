Başkan Can, şampiyonları ödüllendirdi

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () - MERSİN'in Tarsus ilçesinde Belediye Başkanı Şevket Can, dünya şampiyonu ve 3’ncüsünü ödüllendirdi.

Makamında sporcuları ağırlayan Belediye Başkanı Şevket Can, dünya şampiyonasında aldıkları derecelerden dolayı sporcuları tebrik etti. Sporcuya ve sporun her dalına her zaman destek verdiklerini belirten Başkan Can, Brezilya’nın Goiania şehrinde düzenlenen Üniversiteler Arası Dünya Şampiyonasında, şampiyon olan Osman Göçen ve 3’ncü olan Mehmet Ali Daylak’la gurur duyduklarını söyledi.

Sporcuların yurt dışında Türkiye'yi başarı ile temsil ettiğini ifade eden Başkan Can, "Brezilya’da yaptığınız mücadeleler sonucu aldığınız derecelerle hepimizi gururlandırınız. Sizleri kutluyorum. Biz her zaman sporcularımıza elimizden gelen desteği sağlıyoruz. Bundan sonra da gençlerimizi desteklemeye devam edeceğiz. Spor, kardeşlik, birlik ve beraberlik, sevgi ve saygı demektir. Başarılarınızın devamını diliyorum" dedi.

Konuşmanın ardından sporcular Başkan Can’a verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Başkan Can da, sporcuları ödüllendirdi.

2-7 Eylül 2018 tarihleri arasında Brezilya’nın Goiania şehrinde düzenlenen Üniversiteler Arası Dünya Şampiyonasında güreşen sporculardan Osman Göçen (86) kiloda dünya şampiyonu, (61) kiloda Mehmet Ali Daylak 3’ncü olmuştu.

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