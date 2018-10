Başkan Can, rekortmen personeli ödüllendirdi

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () - MERSİN'de Tarsus Belediye Başkan Şevket Can, 1 dakikada tek ayakla 252 kez ip atlayarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren belediye çalışanını ödüllendirdi.

Rekortmen çalışan Ali Polat'ı makamında ağırlayan Başkan Can, Tarsus'u dünyaya tanıttığı için personeline teşekkür etti. Polat ise elde ettiği başarının verdiği memnuniyeti paylaştı.

Can, Polat'a teşekkür plaketi verdi.



FOTOĞRAFLI