Başkan Can, Muhtarlar Günü'nü kutladı

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () - MERSİN'de Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, "Muhtarlarımız bizim mesai arkadaşlarımız ve vatandaşlarımızın isteklerinin bize ulaşmasında en büyük faktördür" dedi.

19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısı ile bir mesaj yayınlayan Can, "Bizler göreve gelirken birlikte yöneteceğiz demiştik. Bu sözümüzün her zaman arkasında olduk ve icraatlarımızla bunu herkese gösterdik. Projelerimizi belirlerken şehrin geneline hitap eden projeler haricinde mahallelerimizi ilgilendiren projelerde o mahalledeki muhtar ve vatandaşlarımızın istek ve taleplerini her zaman göz önünde bulundurduk. Muhtarlarımız bizim mesai arkadaşlarımız ve vatandaşlarımızın isteklerinin bize ulaşmasında en büyük faktördür" ifadelerini kullandı.

Muhtarların devleti ilgilendiren hususlarda da ciddi sorumluluklarının olduğunu kaydeden Can, şunları aktardı:

"Muhtarlarımızın her zaman yanındayız ve birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bu münasebetle vatandaşlarımızın kamu ve yerel yönetimlerce gerçekleştirilen hizmetlerle buluşması, insanımızın mutlu ve huzurlu bir yaşam sürmeleri için kamu ve yerel yönetimler arasında önemli bir köprü vazifesi gören tüm muhtarlarımızın 19 Ekim Muhtarlar Günü'nü kutluyor, sağlık ve mutluluk diliyorum."



