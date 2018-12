Başkan Can: Huzurumuzu ve kardeşliğimizi bozdurtmayacağız

MERSİN, () - MERSİN'in Tarsus ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelen Belediye Başkanı Şevket Can, ilçede yakalanan huzur ve kardeşliği bozdurtmayacaklarını söyledi.

Kadelli Mahallesi Dörtler Mevkii'nde düzenlenen Hizmet Bilgilendirme Toplantısı'na katılan Belediye Başkanı Şevket Can, 2014 seçimlerinde göreve geldiklerinden bu yana 54 hizmetin açılışını gerçekleştirdiklerini söyledi. Başkan Can,doğup büyüdüğü şehre hizmet etmekten mutlu olduğunu dile getirirken, bilgilendirme toplantılarındaki amacın, vatandaşlarla bir araya gelerek yaptıkları hizmetleri anlatıp sorunlarını dinlemek olduğunu belirtti. Can, "21 yıldır Tarsus’ta köyleri, mahalleleri, caddeleri bilen işi ve mesleği belediyecilik olan biriyim. Bütün hemşerilerimiz her türlü sıkıntıda bize rahatlıkla ulaşabiliyor. Bizim en güzel özelliğimiz, ayrım yapmadan, ayırmadan, ötekileştirmeden, dili, dini, ırkı, milleti, partisi ne olursa olsun herkese aynı şeklide hizmet etmek için çalıştık. Aynı zamanda şehrimizde bulunan 336 bin insanımızın belediye başkanı olmak için çalıştık. Belediyecilik, hemşerilerine eşit derece ile hizmet etmektir. Hizmet ederken oy kaygısı gütmüyorum" dedi.



MUHTARLAR MESAİ ARKADAŞIM

Muhtarların mesai arkadaşları olarak gördüklerini kaydeden Başkan Can, "Çoğu muhtarımızın adını bilmem, muhtarlarımın adı köyleridir. Hepsi mesai arkadaşlarımdır. Belediye olarak birliğin, huzurun, kardeşliğin adı olduk. Belediye olarak huzurumuza ve kardeşliğimize sahip çıkıyoruz, çıkmaya da devam edeceğiz. Bizim görevimiz sadece park yapmak, yol yapmak değil aynı zamanda şehrimizde huzurumuzu ve kardeşliğimizi bozdurmamaktır. Mesai arkadaşlarımızla beraber çocuklarımıza daha güzel bir ilçe bırakmak için, daha ileriye nasıl götürebiliriz diye düşünerek çalışıyoruz. 5 yılı 10 yıl sonrasını düşünerek hizmetler yapıyoruz, günü kurtarmak, göz boyamak için değil. Belediyecilikte elini vicdanına koyacaksın ona göre hizmet edeceksin. Haktan ve hukuktan şaşmadan hizmet etmeyi başardığımıza inanıyorum. Belediyecilikte 21 yıldır emeğim var. Tarsus huzura devam diyecek, kardeşliğe devam diyecek" şeklinde konuştu.

Toplantıda söz alan MHP Milletvekili Baki Şimşek de, bölgenin sorunlarını her zaman TBMM kürsüsünde dile getirdiğini kaydederek, bundan sonra da dile getirmeye çözüm aramaya devam edeceğini söyledi.

FOTOĞRAFLI