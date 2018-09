Başkan Can'dan Rektör Aydın'a ziyaret

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), ()- TARSUS Belediye Başkanı Şevket Can, Tarsus Üniversitesi Rektörlüğü'ne atanan Prof. Dr. Orhan Aydın'ı ziyaret etti.

Tarsus'un üniversiteye özlem duyduğunu belirten Başkan Can, Tarsus Üniversitesi'nin ilçeye değer katacağına olan inancını dile getirdi. Başkan Can, "Üniversitemizin başarısı için elimizden gelen katkıyı sağlayacağız. Tarsus Türkiye'de sayılı gelişmiş, modern ilçelerden bir tanesidir. Buna da Tarsus Üniversitesi'nin ciddi manada ivme katacağına inanıyorum" dedi.

Rektör Aydın ise belediye ile birçok işbirliği anlaşmasına imza atacaklarını söyledi.



