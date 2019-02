Başkan Can, çalışmalarını sürdürüyor

MERSİN, () - MERSİN'de Tarsus Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı'nın Başkan Adayı Şevket Can, "Cumhur İttifakı'nı arkamıza alarak seçimi açık ara kazanacağımızı biliyoruz. ikinci dönemde Tarsus'u hem ekonomide hem de istihdamda daha çok ayağa kaldıracağız" dedi.

Başkan Can, seçim çalışmaları kapsamında MHP Milletvekili Baki Şimşek ile birlikte; Baltalı, Kargılı, Verimli, Çiçekli, Simithacılı, Karaçerçili, Çağbaşı, Alifakı, Ballıca ve Heleke mahallerini ziyaret etti. Tamamlanan projelerden söz eden Başkan Can, "57 hizmeti açmanın mutluluğunu yaşadık. 129 köyümüzün 110'unda park, 80 köyümüzde parke çalışmasını bitirdik. Şerhimize 14 cami, 10 taziye evi, 6 halı saha, Berdan ve GES projesi, 15 bin kişilik gösteri merkezi gibi birçok önemli hizmet kazandırdık. Hizmet ve belediyecilikle ilgili karşımızda kimse konuşamaz. Bizim işimiz belediyecilik. Şevket Can 21 Yıldır Tarsusumuza hizmet veriyor. Şevket Can'ın her mahallede, her sokakta ayak izi ve alınteri var" diye konuştu.

Görevi süresince ayrım yapmadığını ve 336 bin insanın belediye başkanı olduğunu dile getiren Can, "Tarsus'taki insanlarımızın huzuru ve refahı için mücadele ettik. Biz yeni dönemde köylerimizin sıkıntılarını biliyoruz. Çok şükür otobüs sorunlarınız halloldu. Şu an en büyük sıkıntınız içme suyu. Bunla ilgili çalışmaları başlattık. İnşallah yeni dönemde Mersin Büyükşehir Başkanı olacak Hamit Tuna başkanımla birlikte bu sorunların hepsini halledeceğiz. Bizlerden memnunsanız 'Devam', değilseniz 'Hayır' diyeceksiniz. Cumhur İttifakı'nı arkamıza alarak seçimi açık ara kazanacağımızı biliyoruz. Sizlerin duası, desteği ve Cumhur İttifakı'nın gücü ile ikinci dönemde Tarsus'u hem ekonomide hem de istihdamda daha çok ayağa kaldıracağız" ifadesini kullandı.



