Başkan Can: Belediyecilik şehirdeki bütün insanları kucaklamaktır

TARSUS(Mersin), () - MERSİN'in Tarsus ilçesinde Belediye Başkanı Şevket Can, görevde bulundukları süre zarfında en çok öne çıkan özelliklerinin ayrım yapmamak, ötekileştirmemek olduğunu dile getirerek, "Belediyecilik şehirdeki bütün insanları kucaklamaktır" dedi.

Tarsus Belediyesi ve Gamgam Grubun desteğiyle Barbaros Mahallesi'nde yapımı tamamlanan ve Ahmet Gamgam’ın adının verildiği cami ve taziye evi düzenlenen törenin ardından ibadete açıldı. Trabzonspor Kulübü Eski Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nunda katıldığı açılışta ilk olarak söz alan Mahalle Muhtarı Salih Başkan, yapılan hizmetler için Başkan Can’a teşekkür etti. Ardından söz alan Başkan Can, görevde bulundukları süre zarfında en çok öne çıkan özelliklerinin ayrım yapmamak, ötekileştirmemek olduğunu belirterek, "Türkiye’de 14 cami yapan belediye sadece Tarsus Belediyesi, bununla da gurur duyuyorum. Bu mahalleyi ziyaret ettiğimde muhtarımızın ve amcalarımızın isteği ve ihtiyacı olan hizmet cami idi. Arsası için Ahmet Okyay beye ait olan caminin kaba inşaatı için de Nuri Gamgam beye şahsım, kurumum ve Tarsus halkı adına şükranlarımı sunuyorum. Bizim işimiz, mesleğimiz belediyecilik. 2'nci dönemimizde mahallemize hizmetlerimizin devam edecek. 22 yıl boyunca çalışan, son 5 yılda belediye başkanı olarak hizmet veriyorum. Hiçbir vatandaşımızı ayrım yapmadan, ötekileştirmeden, dili, dini, ırkı, milleti, memleketi, partisi ne olursa olsun kazanmak için hizmet ettim. Belediyecilik dokunmaktır, hissetmektir, yaşamaktır. Belediyecilik, şehrimizde yaşayan bütün insanlarımızı kucaklamaktır, sevmektir. Belediyecilik, bir tek vatandaşımızın bile burnu kanamaması için çalışmaktır" dedi.

Birinci önceliğin Tarsus’un huzuru ve kardeşliğinin bozulmaması olduğunu ifade eden Can, "Her gittiğim yerde belirtiyorum. Gözümüzün önünde Suriye örneği var. Dün olduğu gibi bugün de yarında huzurla birlikte yaşayacağız. Bizim görevimiz sadece yol, park yapmak değil, bizlerin görevi çocuklarımıza daha güzel bir şehir bırakmak. Sizlerden ricam anne babalar olarak çocuklarımıza gençlerimize sahip çıkalım. Vatana, millete, memlekete faydalı olması için çocuklarımıza gençlerimize, çocuklarımıza sahip çıkacağız. Belediyecilik bütün insanlarımızın birlik ve beraberlik içinde yaşamasını sağlamaktır ve biz bunu uyguladık" diye konuştu.

Konuşmaların ardından kurban kesilerek, dualar okundu. Daha sonra ise Cami ve taziye evinin açılışı yapıldı.

FOTOĞRAFLI