Başkan Can basın mensuplarıyla buluştu

MERSİN, () - MERSİN'de Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, gazeteciliğin zor ve kutsal bir görev olduğunu söyledi.

Başkan Can, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısı ile ilçedeki bir restoranda düzenlenen etkinlikte basın mensuplarıyla bir araya geldi. Gazetecilerin zor ve kutsal bir görev üstlendiğini ifade eden Başkan Can, her zaman tarafsız ve objektif basının yanında olduklarının altını çizdi. 2014 yılından bu yana belediyenin yaptığı hizmetleri anlatan Başkan Can, "Berdan projesi hayalimizdi. Çukurova'nın gerdanlığı olacak demiştik. 20 milyonluk projenin ilk etabını bitirdik. Çatılardan yılda 5 milyonluk elektrik üreteceğiz. 15 bin kişilik Kırklarsırtı Atatürk Gösteri Merkezimizi hizmete açtık. Toplu konut projemize başladık. 472 konutluk Tozkoparan Zahit Mahallesi'ndeki ilk projemizin temelini yakında atacağız. 72 Şehit ailemize ücretsiz konut veren tek belediyeyiz. Şehitlerimiz için ne yapsak azdır" dedi.

Başkan Can konuşmasının ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.



FOTOĞRAFLI