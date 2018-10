Başkan Can: 3 mahallenin imar durumunu düzelttik

Tolunay DUMAN/TARSUS(Mersin), () – MERSİN’in Tarsus ilçesinde Belediye Başkanı Şevket Can, bazı mahallelerin imar durumunu düzelterek, gelişmesinin önünü açtıklarını söyledi.

Cetvel olarak bilinen Bağlar, Gaziler ve Yeni Mahalle’ye hizmet götürmek için imar değişikliğine gitmek zorunda kaldıklarını belirten Başkan Can, bu mahallelerin güzelleşeceğini belirterek, "Bizler Yeni Mahalle, Bağlar ve Gaziler Mahallelerine neler yapılabileceği hususunda çalışmalar yaptık. İmar durumu değiştirilmediği müddetçe Cetvel olarak bilinen, Yeni Mahalle, Bağlar ve Gaziler Mahallelerimiz bu şekilde kalabilirdi. Bizler Cetvellilerin duası ve desteğiyle bu güne geldiğimizi biliyoruz. 1994 yılından bu yana destekleyen, desteklemeyen bütün hemşerilerimizin gönlünü alarak bu güne geldik. Tarsus Belediyesi olarak Yeni Mahalle’ye, Gaziler Mahallesi’ne hiç bir şey yapmadı diyenlere seslenmek istiyorum; imar durumu düzletilmeden Cetvel’e hiçbir şey yapılamazdı. Biz bunu başardık" dedi.

Hizmet için imarın düzeltilmesi gerektiğini ifade eden Başkan Can, "Yeni Mahalle’de sokaklar dar, yeşil alan yok, arsalar 100-150 metre kare. Bu şekilde ne yapılabilirdi ki? Bizler Yeni Mahalle’ye, Bağlar’a, Kırklarsırtı’na, Fahrettinpaşa’ya, Fevziçakmak’a, Kavaklı’ya, yoğunluk artışı yaptık, 1.7 olan yoğunluğu 2’ye çıkardık. Hane başına inşaat artışı gerçekleştirdik. Bunu yapmak için 2.5 sene mücadele ettik. İnşallah Yeni Mahalle, Bağlar ve Gaziler Mahallelerimiz yenilenecek, yolları geniş, yeşil alanları fazla olmasının yan ısıra, yüksek katlı binaların yapılmasıyla da örnek mahalleler olacaklardır. Bunu herkes ilerleyen yıllarda görecek. Müteahhitler vatandaşımızın kapısını çalmaya başladılar. Yorumu hepinize bırakıyorum. Bizler hizmetlerimizi yaparken mahalle muhtarlarıyla görüşerek karar veriyoruz. Mahallenin isteğini öğrenerek ve değerlendirerek karar veriyoruz. Hangi mahallede neye ihtiyaç varsa onu yaptık. Muhtarlarımıza sorabilirsiniz. Bizim de işimiz belediyecilik biz bu işin çıraklığından geliyoruz. Hakkımızda kötü düşünüp dua etmeyenler kenara çekilin de hızımızı engellemeyin" diye konuştu.



