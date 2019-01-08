Başkan Çalışkan: Yerel medya kan kaybetmeye devam ediyor

TARSUS(Mersin), () – MERSİN’in Tarsus ilçesinde Medya Mensupları Derneği (MEDYAD) Başkanı Okan Çalışkan, gazetelerin artan maliyetler ve ilan gelirlerinin uzun süredir düşmesi nedeni ile yerel medyanın kan kaybettiğini söyledi.

MEDYAD Başkanı Okan Çalışkan, son zamanlarda yaşanlar nedeni ile yerel medyanın kan kaybetmesine duyarsız kalındığını belirterek, "Geçtiğimiz hafta sonu Karaman’da yayın yapan 6 günlük gazete, artan maliyetler ve ilan gelirlerinin uzun süredir düşmesi sonucu haftalık çıkma kararı almıştır. Basın İlan Kurumu’ndan gelen ilan gelirlerinin düşmesiyle de, günlük yayın yapan ve geliri sadece resmi ilanla olan günlük gazeteler maalesef kapanmaya ya da haftalığa dönmeye mecbur bırakılmıştır" dedi.

Artan malzeme fiyatları, sigorta, maaş ve diğer internet elektrik ve benzeri giderler nedeni ile çıkmaza giren yerel medya pes deme noktasına getirildiğini ifade eden Başkan Çalışkan, "Ulusal medyanın mutfağı olan yerel medya, adeta kaderi ile baş başa bırakılmıştır. Bir an önce, yerel medyanın desteklenmesi için, SSK primleri, BİK kesintileri ve devlet desteğinin verilebileceği bir yasal düzenleme ile yerel medya desteklenmelidir. Türkiye’nin her ilinden gelen bu feryada yetkililer daha ne kadar sessiz kalacaktır" diye konuştu.

Zaruri kutlama niteliği olan 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nde gazetecilerin zor şartlardaki çalışma koşullarının hep göz ardı edildiğini kaydeden Başkan Çalışkan şunları söyledi:

"Bu duygu ve düşüncelerimle, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Gününü kutlar, basın ahlak ve meslek ilkelerine bağlı olarak, kamuoyunun bilgilendirilmesi ve yönlendirilmesinde büyük rol üstlenen değerli basın mensuplarımıza sağlıklı, mutlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini temenni ederim."

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