Başkan Çalık yeni yıla hastalarla girdi

SERİK, () - SERİK Belediye Başkanı Ramazan Çalık, yılbaşında Serik Devlet Hastanesi'nde yatan hastaları ve sağlık personelini ziyaret etti.

Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, her yılbaşı gecesi ziyaret geleneğini devam ettirdi. Başkan Çalık, yılbaşında Serik Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek, yatan hastalar, yakınları ve sağlık personelinin yeni yılını kutladı, hastalara da şifa diledi. Başkan Çalık'a Kaymakam Haluk Şimşek ve Ak Parti İlçe Başkanı Hasan Kozan da eşlik etti.

Başkan Çalık, "İnşallah 2019 yılı ülkemiz için hayırlı olur. Her şeyin başı sağlık ve huzurdur. Allah sizlere acil şifalar versin. Bir an önce eski sağlığınıza kavuşursunuz. Yeni yılın gönlünüzce geçmesini diliyorum. Biz bugüne kadar yapmış olduğumuz hizmetlerin keyfini yaşıyoruz. 2019 yılında da hizmetlerimiz devam edecek. İlçemizi güzel bir gelecek bekliyor. Yeni yılınız kutlu olsun" dedi.

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