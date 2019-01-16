Başkan Çalık yağmurdan etkilenen bölgeleri inceledi

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - SERİK Belediye Başkanı Ramazan Çalık, şiddetli yağış nedeniyle zarar gören bölgelerde inceleme yaparken, vatandaşa ve çiftçilere geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Serik'te aşırı yağış toprak kaymasına neden olurken, bazı evlerin istinat duvarı yıkıldı. Bölgede incelemelerde bulunan Belediye Başkanı Ramazan Çalık, "Bu sene ilçemiz şiddetli yağışlara maruz kaldı. Yağışlardan zarar gören bölgeleri yerinde inceleyerek çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletip talep ve isteklerini dinledik. Her daim vatandaşımızın yanındayız. İnşallah elbirliğiyle tüm sıkıntıları kazasız belasız atlatacağız" dedi.

Serik'in dünya turizminin ve tarımın göz bebeği konumunda olduğunu belirten Başkan Çalık, "İlçemizde yaşanan aşırı yağışlara rağmen anında su baskınlarına müdahale ettik. Kış boyunca ekiplerimiz gece gündüz teyakkuz halinde. Ben de bizzat ekiplerin başında durarak herhangi bir olumsuzluğa mahal vermeden çalışıyoruz. Yaşanabilecek olumsuzluklara karşı her türlü önlemi almış bulunmaktayız. Fakat vatandaşlarımızı uyarıyorum kendileri de tedbiri elden bırakmasın" diye konuştu.

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