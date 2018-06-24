Başkan Çalık ve aday Çelik oy kullandı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - SERİK Belediye Başkanı Ramazan Çalık ve AK Parti Antalya Milletvekili Adayı Kemal Çelik, Serik'te oy kullandı.

Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık oyunu Serik Belediyesi'nde kurulu 1221 numaralı sandıkta eşi Hayrunnisa Çalık ile birlikte kullandı. Ramazan Çalık, "Memleketimize, milletimize hayırlı, uğurlu olsun. İnşallah kazasız belasız bir seçim olur" dedi.

AK Parti Milletvekili Adayı Kemal Çelik de Serik Belediyesi'nde kurulu 1219 numaralı sandıkta oyunu kullandı. Kemal Çelik'e Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık ile AK Parti İlçe Başkanı Hasan Kozan da eşlik etti. Kemal Çelik, oyunu kullandıktan sonra sandıkları ziyaret ederek, görevlilere kolaylık diledi.

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