Başkan Çalık'tan futbolculara baklava

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - SERİK Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Serik Belediyespor'un antrenmanını ziyaret ederek futbolculara baklava ikram etti.

Serik Belediyespor, pazar günü deplasmanda Payas Belediyespor'la oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürüyor. Yeşil- beyazlı takımın çalışmasını Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık da izledi, futbolculara idman sonunda baklava ikram etti.

Kadriye'deki tesislerinde futbolcularla sohbet eden Başkanı Çalık, “Sizlerle şampiyonluklar yaşadık. Yıllar sonra Serik Belediyespor'u 3'üncü Lig'e çıkardık. Serik halkının 65 yıllık hasretini sona erdirdiniz. Partimizin genel merkezi tarafından aday gösterilmedim. Ama, gönlüm her zaman sizlerle olacak. Payas maçında başarılar diliyorum" dedi.

Kulüp Başkanı Ali Aksu ile yönetim kurulu üyeleri de Başkan Çalık'a eşlik etti.

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