Başkan Çalık'tan eleştirilere yanıt

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - SERİK Belediye Başkanı Ramazan Çalık, belediyeye ait yerlerin satıldığı eleştirilerine yazılı açıklamayla yanıt verirken, "5 yıllık faaliyetimizde hiçbir yeri satıp, savmadık. Çalıştık ve ürettik" dedi.

Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, belediyeye ait yerlerin satıldığı eleştirilerine ilişkin yapılan eleştirilere yönelik yazılı açıklamada bulundu. Başkan Çalık, "Geçmişten bugüne kadar sahip çıkılmamış, hazineye devredilmiş ve belediyenin elinden alınmış yaklaşık 1 milyon metrekare yerin Serik halkına iadesini sağladık. Bu arazilerin yaklaşık değeri 300 milyon liradır. Şahsıma ve belediyeye gerçek dışı isnatlarda bulunarak, yalanla gemilerini yürütmeye çalışanlar bilsin ki biz satan ve yiyen değil çalışan, yapan ve üreten bir belediye olduk. 5 yıllık faaliyetimizde hiçbir yeri satıp, savmadık. Çalıştık ve ürettik" dedi.

'SERİK'E 380 MİLYON 950 BİN LİRALIK YATIRIM YAPILDI'

Büyükşehir Yasası ile 9 belde belediyesinin birleştiğini ve bu doğrultuda hizmet alanlarının genişlediğini anlatan Başkan Çalık, "Doğal olarak bize bağlanan belde belediyelerinin de borçlarını üstlenmiş olduk. Dolayısıyla 121 milyon 168 bin 605,52 TL borçla işe başladık. Bu borcun TUİK parasal değer güncelleme raporuna göre 2018 yılı Kasım ayındaki karşılığı 223 milyon 688 bin 135,74 TL'dir. Bugün itibariyle 172 milyon 417 bin 275,46 TL borcumuz var. Yani belediyemiz geriden gelen borcun bir kısmını ödemiştir. Dönemimizde 380 milyon 950 bin liralık yatırımla Serik'in çehresi değiştirilmiştir" ifadelerine yer verdi.

'YAMAN ÇELİŞKİ VE PİŞKİNLİK'

Belediyenin acil borçlarını ödemek için belediye meclisinden borçlanma yetkisi istediklerini ancak meclis üyelerinin buna izin vermediğini kaydeden Başkan Çalık, şöyle devam etti:

"Bunun üzerine bazı borçlarımızı ödemek aciliyet gerektirdiğinden Belek'te bulunan taşınmazları satışa çıkardık. Belek'te bulunan taşınmazları geçtiğimiz günlerde herkesin katılabileceği ihaleyle sattık. İhale sonucu taşınmazlarımız Belekli hemşehrilerimizde kaldı. Bundan da çok memnun olduk. Gerçi borçlanma yetkisi alabilseydik bu satışı yapmak zorunda kalmayabilirdik. Belek gibi çok küçük bir nüfusun yaşadığı tek bir beldeden Serik halkının sırtına 55 milyon borcu yükleyenlerin Belek'te ihaleyle yaptığımız 5 milyon 850 bin liralık satışı dillerine dolamalarını hayretle karşılıyorum. Bu yaman çelişki ve pişkinlik karşısında tek bir şey söylüyorum. Edep ya hu."

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