Başkan Çalık'tan aşure ikramı

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - SERİK Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Çınaraltı Meydanı'nda vatandaşa aşure ikram etti.

Serik Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nce düzenlenen aşure etkinliğine Ak Parti Milletvekili Kemal Çelik, Kaymakam Haluk Şimşek, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık, Ak Parti İlçe Başkanı Hasan Kozan, başkan yardımcıları, meclis üyeleri, esnaf odası başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Başkan Çalık ve programa katılanlar vatandaşa aşure ikramında bulundu.

Başkan Çalık, vatandaşların Muharrem ayını ve aşure gününü kutladı. Çalık, "Muharrem ayının dinimizde önemli bir yeri var. Bu ayda yaptığımız aşurenin yalnızca ağızları tatlandırmak için değil insanları birbirlerine yaklaştırmasına, paylaşımda bulunmasına ve birlik beraberliğin pekiştirilmesinde önemli bir yeri vardır. Bu ayın bizlere ve bütün insanlığa mutluluk getirmesini, Allah rızası için yapılan hayırların kabul olmasını ve aşuremizin de bereketli olmasını dilerim" dedi.

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