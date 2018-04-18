Başkan Çalık sürpriz teklife şahit oldu

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - ANTALYA'nın Serik ilçesinde güvenlik görevlisi Onur Erdal Dağ'ın kız arkadaşına sürpriz evlilik teklifine Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık da şahitlik yaptı.

Serik'e bağlı Belek turizm merkezindeki bir otelde güvenlik görevlisi olarak çalışan Onur Erdal Dağ, çalışma arkadaşı da olan kız arkadaşı Fatma Ünver'e bir restoranda sürpriz evlilik teklifinde bulundu. Teklifin yapıldığı sırada restoranda bulunan Belediye Başkanı Ramazan Çalık da teklife şahit oldu. Başkan Çalık, çifte mutluluk diledi.

Onur Erdal Dağ, "Çok mutluyum, ayrıca Sayın Başkanın da teklifime şahitlik yapması ayrı bir renk kattı" dedi.

FOTOĞRAFLI