Başkan Çalık'a Mecek'ten ziyaret

Namık Kemal KILINÇ/SERİK, () - İYİ Parti Serik Belediye Başkan Adayı Yusuf Mecek, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık'ı ziyaret etti.

İYİ Parti Serik Belediye Başkan Adayı Yusuf Mecek, Serik Belediye Başkanı Ramazan Çalık'a makamında nezaket ziyaretinde bulundu. Mecek'e İYİ Parti İlçe Başkanı Kadir Bodur, CHP İlçe Başkanı Yusuf Etli, İYİ Parti Büyükşehir ve Serik Belediyesi Meclis Üyesi Cengiz Büyükgebiz eşlik etti.

Yusuf Mecek, "Ramazan Çalık Beyle 2014 seçimlerinde birlikte çalıştık. Seçimler gelip, geçicidir. Asıl olan dostlukların baki kalması ve vefanın kıymet bilinmesidir. Bizleri makamında ağırlama nezaketinde bulunduğu için güler yüzü ve samimi sohbeti için kendisine çok teşekkür ediyorum" dedi.

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