Başkan Çakır'dan kandil mesajı

MALATYA'da Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, Miraç Kandili dolayısıyla mesaj yayınladı.

Başkan Çakır, mesajda şöyle dedi:

"İçinde bulunduğumuz mübarek üç ayların feyiz ve bereketli gecelerinden biri olan Miraç Kandiline erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Feyiz ve bereketlerle dolu bu gece vesilesiyle içimizdeki kötü düşünceleri bırakarak, iyilik ve güzelliklerde yarışmalıyız. Yükseliş anlamı taşıyan Miraç gecesinde; iyiliklerimizin, ibadetlerimizin, kardeşliğimizin, birlik ve beraberliğimizin yükselmesini diliyorum. Özellikle de insanlığın ve dünyanın ortak huzurunu bozan, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularımızı tehdit eden terör, şiddet, savaş ve düşmanlığın yerini barış ve huzur ortamına bırakmasını Cenab-ı Mevla'dan niyaz ediyorum. Bu duygu ve düşüncelerle başta Malatyalı hemşerilerim olmak üzere, tüm ülkemizin ve İslam âleminin Miraç Kandilini tebrik eder, hayırlara vesile olmasını dilerim."

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