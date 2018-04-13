Başkan Çakır, çalışmaları inceledi

MALATYA Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, eski Malatya bölgesinde devam eden alt ve üstyapı çalışmalarını yerinde inceledi.

Başkanı Çakır'ın yanı sıra Milletvekili Mustafa Şahin, Battalgazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, MASKİ Genel Müdürü Dr. Özgür Özdemir, ilgili Daire Başkanları, Şube Müdürleri ve Mahalle Muhtarları katıldı.

Eski Malatya bölgesinin önemli bir merkez olduğunu belirten Başkan Çakır, Eski Malatya'nın tarihi değerleri ile yerli ve yabancı turistlerin uğradıkları en yoğun mekanlarından birisi olduğunu belirterek, "Buradaki sıkıntıların giderilmesi çok önemli. MASKİ Genel Müdürlüğümüz bu bölgemizdeki altyapıyı tamamen yeniledi. Altyapısı yenilenen mahallelerimizde tahrip olan ana arterlerde Büyükşehir Belediyemiz ekipleri, ara sokaklarda ise Battalgazi Belediyemizin ekipleri çalışmalarına devam ediyor. Altyapı çalışmalarımızı ve üstyapı çalışmalarımızı en kısa süre içerisinde tamamlamayı planlıyoruz. Çalışmalar tamamlandığı zaman temiz, bakımlı bir Battalgazi’ye kavuşmuş olacağız" dedi.

Eski Malatya Bölgesinde yapılan çalışmaları yerinde incelediklerini belirten Milletvekili Şahin'de, "Belediyelerimizin hizmetlere bütünsel olarak bakarak, altyapı çalışmasının tamamlandığı noktalarda üst yapı çalışmalarına geçmeleri bizleri mutlu ediyor. Bu bölgemiz Malatya'nın eski tarihi dokusunu yaşattığı için önemli. Bu bölgedeki tarihi mekanlar bir bir ayağa kaldırıldı ve turistik bir merkez konumuna getirildi. Turizm sezonu başlamadan Büyükşehir Belediyemiz ve ilçe Belediyemiz tarafından yapılan bu gayretli çalışmalardan dolayı kendilerini kutluyorum. Bu çalışmalarda başta Büyükşehir Belediyemize ve Battalgazi Belediyemiz ile emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" diye konuştu.

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