Başkan Çağlayan: Sevdamız Orhangazi

BURSA Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, geride bıraktığı 4 yılın ardından, Orhangazi’deki tüm STK, muhtarlar, Ak Parti teşkilat mensupları, yerel ve ulusal medya temsilcileri ile vatandaşların katıldığı bir programda bugüne kadar yapılan çalışmaları anlattı. Başkan Çağlayan, kendileri için Orhangazi’nin bir sevda olduğunu, bu kente hizmet etmekten asla vazgeçmeyeceklerini belirtti.

Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, Sakallı Tesisleri’nde görevdeki 4. yılını tamamlamasının ardından bir toplantı gerçekleştirdi. Yerel ve Ulusal medya temsilcilerinin yanı sıra, Orhangazi’deki tüm sivil toplum kuruluşları, mahalle muhtarları, vatandaşlar, Ak Parti ilçe teşkilat mensupları ve Belediye birim müdürlerinin katıldığı toplantı Orhangazi Belediyesi’nin 4 yılın ardından tanıtım filminin yayınlanması ile başladı. Tanıtım filminin ardından konuşan Ak Parti Orhangazi İlçe Başkanı Mustafa Kaya, geride kalan 4 yılı değerlendirirken, “Tanıtım filmi ve geriye dönüp baktığımızda Orhangazi’nin 4 yılda ne kadar geliştiğini, herşeyin ne kadar değiştiğini net bir şekilde gördük. Belediye Başkanımıza ve çalışanlarına teşekkür ediyorum” dedi. MHP İlçe Başkanı Necati Güneş’e ilçenin sorunlarına gösterdiği duyarlılıktan dolayı teşekkür eden Mustafa Kaya, “Necati Güneş, sağolsun her gördüğü sorunu bizlere ulaştırarak çözüm için bizleri arıyor. İşte muhalefet budur. Gönlüm arzu eder ki diğer muhalefet ilçe başkanlarına teşekkür edeyim, ama bu zor” dedi.

BİRLİK VE BERABERLİK İÇİNDE

Daha sonra mikrofona gelen Belediye Başkanı Neşet Çağlayan sinevizyon eşliğinde yaptığı konuşmasında birlik beraberlik vurgusu yaptı. Başkan Neşet Çağlayan, “Bir olmadığınız sürece ne kadar gayret ederseniz edin, hiç bir netice alamayacağınız aşikardır. Bu noktada bütün ilçe yöneticilerimiz ile meclisimizin değerli üyelerine teşekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçte aynı ruh, aynı birliktelik ile bu çalışmaları yukarıya taşıyacağımızı inanıyorum. Bunlarında yanında Büyükşehir ve hükümetimizin de desteğini unutmamak gerekiyor. Başta il başkanlığımız olmak üzere, milletvekillerimize, süreç içerisinde bütün bakanlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Tüm çalışmalar onların samimi gayretleri nihayetinde gerçekleştirildi” dedi. Çağlayan, şunlarıkaydetti:

“Göreve gelmeden önce Orhangazi’nin 6 mahallesi ve 55 bin nüfusu vardı. Ancak 30 Mart 2014’den sonra Bütünşehir yasası ile 31 mahalle ve 80 bin nüfusa hizmet eden bir belediye konumuna geldik. Aylık 2 milyon 300 bin lira sabit gideri olan bir belediye devraldık. Hiç bir şey yapmasanız da bu gider var. Bir ekonomik açık ile 24 milyon lira borçlu aldığınız bir belediye vardı elimizde. Tüm bu olumsuzluklara rağmen bizlerde azimler neticesinde 236 milyon lira yatırım yapan bir belediye olduk. Bu basit bir rakam ve iş değil. Bizleri bu konu da çok eleştirdiler. Bizler belediyenin gayrimenkullerini sattık. Bir çok dedikodu yapıldı, fakat kimse bize gelerek gerçeği birinci ağızdan öğrenme gereği duymadı. Orhangazi Belediyesi olarak bütçeyi koruma adına Orhangazi Belediyesinin 800’ü aşkın gayrimenkulü vardı. 135 gayrimenkul satışı gerçekleştirdik. Bu rakam aklınızı karıştırmasın. Bunun içerisinde 60’a yakın 50 metrekarelik alanlar gibi yerler de vardı. Bunlardan 76 milyon lira gelir elde edildi. Bu süreçte de yaklaşık 56 adet gayrimenkul belediyeye kazandırdık. İlçede siyaset yapan vatandaşlarımızın anlattıklarımızı dinleme konusunu anlamamalarından sıkıntı yaşıyoruz. İnşallah bizleri bir gün anlayacaklar. Anlayamadıkları için de hiç bir zaman bu makamda olamadılar, olamayacaklar. Ak Parti belediyeciliği Orhangazi’de 4 yılda ne yapmış bunu herkes görüyor.”

YAPILAN ÇALIŞMALARI TEK TEK ANLATTI

Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, programın devamında sinevizyon eşliğinde 4 yılda yapılan tüm çalışmaları ve yenilikleri salonu dolduranlarla paylaştı. Başkan Çağlayan, görev sürelerinde katılımcı ve sosyal belediyeciliğe büyük önem verdiklerini belirterek, bu anlamda bir çok çalışma yaptıklarnı söyledi. Göreve geldiklerinde şehrin her yerinin tarumar bir vaziyette olduğunu hatırlatan Başkan Neşet Çağlayan, “Alt yapı çalışmaları yüzde 50’ler seviyesindeydi. Biz hem kalan bölümü ve daha fazlasını tamamladık, hem de üst yapının tamamını asfalt kapladık” dedi. Çağlayan, şehirde 2 yıl içinde 500 civarında cadde ve sokağın asfalt, parke ve kaldırım çalışmalarını da bitirdiklerini belirterek, “Bununla birlikte dış mahallelerimizde de alt ve üst yapıları büyük oranda tamamladık” dedi. Şehre vizyon projeler kazandırdıklarını ve yeni dönemde de bir çok projeyi hayata geçireceklerini belirten Çağlayan, “Önümüzdeki süreçte Kale Sosyal Tesisi, Göl Sahil düzenlemesi, Açıkhava Tiyatrosu bölgesindeki park düzenlemeleri, Hürriyet Mahallesi’ne yapılacak Orgöç ve Hürspor sosyal tesisleri gibi bir çok projeyi de hayata geçirmiş olacağız” dedi.