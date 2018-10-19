Başkan Çağlayan, Popova’dan gelen 'kardeş okul' heyetini ağırladı

Hasan BOZBEY/ORHANGAZİ (Bursa) – ORHANGAZİ Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, 'Kardeş Okul' Projesi kapsamında ilçeye gelen Popova Hristo Botev Lisesi ekibi ile Popova Belediye Başkan Yardımcısı Emel Rasimov’u ağırladı.

Orhangazi Anadou Lisesi'nin kardeş okulu olan Bulgaristan'ın Popova kentinde bulunan Hristo Botev Lisesi´nin 8 öğrencisi ile 4 öğretmeni Orhangazi’ye geldi. Bulgaristan’ın Popova Kenti Belediye Başkan yardımcısı Emel Rasimova’nın da aralarında bulunduğu kardeş okul heyeti Orhangazi ziyaretleri kapsamında Belediye Başkanı Neşet Çağlayan’ı da makamında ziyaret etti. Bulgaristan heyetini ağırlayan Başkan Çağlayan, Bulgaristan’la Türkiye’nin arasında kardeşlik hukukunun yıllardır devam ettiğini, bu bağlamda Orhangazi olarak Bulgaristan’ın bir çok kenti ile yakın ilişkiler içinde olduklarını belirtti.

Konuk heyet adına konuşan Belediye başkan yardımcısı Emel Rasimova ise Türkiye’de ve özellikle Orhangazi’de olmaktan dolayı mutlu olduklarını belirterek, kendilerini ağırlayan Anadolu Lisesi ve Orhangazi Belediyesi’ne teşekkür etti.

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