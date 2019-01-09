Başkan Çağlayan basın mensuplarının gününü kutladı

ORHANGAZİ Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Basının üstlendiği görev açısından çok önemli bir işlevi olduğunu ifade eden Çağlayan, ‘’Basın mensuplarımız; kamuoyunun doğru, tarafsız ve eksiksiz bilgilendirilmesi adına kutsal bir görev icra etmektedirler’’ dedi.

Belediye Başkanı Neşet Çağlayan, ‘10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’ nedeniyle kutlama mesajı yayınladı. Mesajında, Gazetelerin ve Gazetecilerin bulundukları şehre itici güç ve enerji verdiğini ve kamuoyunun bilgilendirilmesi noktasında büyük bir görev üstlendiklerini belirten Başkan Çağlayan, ‘’Milli irademizin öncü kuvveti, demokrasimizin yaşaması ve gelişmesindeki en önemli unsurlardan biri olan basın mensuplarımız; kamuoyunun doğru, tarafsız ve eksiksiz bilgilendirilmesi adına kutsal bir görev icra etmektedirler. Vatanı, milleti ve bayrağı için mücadele eden basın mensuplarımız tüm zor şartlara rağmen, büyük bir vicdani sorumluluk ile görevini layıkıyla yerine getirmektedir. Ülkemizin zor dönemler geçirdiği bugünlerde de aynı bilinçle ve birliktelikle hareket etmek gerek basın mensuplarımızın gerekse bizlerin en büyük görevidir. Bizler şehrin yöneticileri olarak medyanın ilçeye sağladığı katkı gibi, bizlerin yaptıkları çalışmalara sundukları katkıları, yapıcı eleştirileri de önemsiyor ve tüm medya çalışanlarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum’’ diye konuştu.

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