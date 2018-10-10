Başkan Cabbar'dan fiyat denetimi

KAYSERİ, () - KAYSERİ'nin Devevli ilçesi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, fırsatçılık yapan market ve pazarcıların önüne geçmek için fiyat denetimi yaptı.

Döviz kurunun yükselmesini fırsat bilerek yerli üründe fırsatçılık yapan market ve pazarcıların önüne geçmek için zabıtalarla birlikte market ve pazar esnafına denetim yapan Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar, tezgahta etiketleri olmayan pazarcı esnaflarını uyardı. Başkan Cabbar, "Belediye olarak bu zor dönemde vatandaşlarımızın çıkarını korumak için zabıta ekiplerimizle denetimlerini aralıksız sürdüreceğiz" dedi.



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