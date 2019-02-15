Başkan Büyüksimitci, TOBB yazılım meclis toplantısına katıldı

KAYSERİ, () - TÜRKİYE Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Türkiye Yazılım Meclisi, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitçi yazılım meclis toplantısına katıldı.

Başkan Büyüksimitçi, sektörün içinden gelen biri olduğunu söyleyerek, toplantıya katılmış olmaktan duyduğu memnuniyeti meclis üyeleriyle paylaştı. Büyüksimitçi ayrıca sektör meclislerinin, sektörde faaliyet gösteren öncü firmalarla ilgili bakanlık ve kamu idaresinin temsil edildiği en önemli sektörel istişare platformu olduğunu belirterek, sektör meclislerinde alınan kararların birinci elden kamuya iletildiğini ve sorunlara çözüm bulunması amacıyla çalışmaların takip edildiğini dile getirdi. Yazılım sektörünün ülkenin kalkınması ve 2023 hedeflerine ulaşması açısından önemine değinen Mehmet Büyüksimitçi, yazılımcıların sanayici sayılmasının sektör açısından önemine değindi.

Toplantıda son olarak, “Kamu İdarelerinin Bilişim Alımlarına İlişkin Sözleşmelerin Yürütülmesinde Uygulanacak Usül ve Esaslar Hakkında Yönetmelik Taslağı” hakkında Meclis üyeleri karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu.

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