Başkan Büyüksimitci, iş diyaloğu çalışma programına katıldı

TÜRKİYE Odalar Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi ve Kayseri Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu’nun ev sahipliğinde, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, ABD Ticaret Odası Ortadoğu ve Türkiye Bölümü Kıdemli Başkan Yardımcısı Khush Choksy ve Türk ve ABD iş dünyası temsilcilerinin katılımı ile düzenlenen, Türkiye ABD İş Diyaloğu çalışma programına katıldı.TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu burada yaptığı konuşmada, Türkiye için ABD, ABD için de Türkiye’nin önemli olduğunu, yaklaşık 70 yıldır NATO şemsiyesi altında, birlikte sorumluluk üstlendiklerini, uluslararası güvenlik sorunlarına karşı birlikte mücadele ettiklerini anımsattı.TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, 'ticaret savaşları' kavramının, tekrar gündeme gelmiş olmasının iş dünyasını rahatsız ettiğini belirtirken, Türkiye ve ABD arasındaki ticaretin yapısına da değindi. 2010-2017 yılları arasında Türkiye ile ABD arasındaki karşılıklı ticarette, ABD’nin ticaret fazlasının yaklaşık 55 milyar dolar olduğunu belirten Hisarcıklıoğlu, "Buna rağmen, ABD yönetimi Türkiye’den çelik ithalatına ilk aşamada yüzde 25, daha sonra da ilave yüzde 25’lik vergi getirdi. Tüm bunları, hakkaniyetli bulmuyor ve aramızdaki ittifak ruhuna uygun görmüyoruz. Bu uygulama, 2018 yılında Türkiye’nin ABD’ye demir çelik ürünleri ihracatını son derece olumsuz etkilemiştir. Türkiye’nin bu uygulamadan muaf tutulması, hem ikili ticarete hem de ikili ilişkilerimize katkı sağlayacaktır" diye konuştu.Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan da yaptığı konuşmada, iki ülke arasında siyasi ilişkilerin belli dönemlerde bazı dalgalanmalar yaşadığının altını çizerek, gerçek pusulalarının Türk ve Amerikan iş dünyasının ortak vizyonu ve ortak iş yapma potansiyeli olduğunu söyledi.

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