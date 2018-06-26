Başkan Büyükkılıç: " Su kanallarının önemi ortaya çıktı"

MELİKGAZİ Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç “Yapılan taşkın su kanallarının faydasını ve yerinde yapıldığının en güzel örneğini dünkü yağışlarda gördük. Beton kanallarında sularda hiçbir sıkıntı olmadan direkt olarak akıp ilgili su havzasına akıtıldı'' dedi.

Başkan Memduh Büyükkılıç, şehrin batı bölümünde Osman Kavuncu, Keykubat, Kazım Karabekir, şehrin orta kesiminde Osmanlı, Esenyurt, Erenköy ile şehrin doğu kısmında ise Köşk, Yıldırım Beyazıt, Tavlusun, Germir mahallelerinde yer alan taşkın su kanallarının beton olmasının öneminin bir kez daha ortaya çıktığını söyledi.

Dün akşamüstü ani ve şiddetli yağmur sonrası biriken suların beton kanallardan hızlı bir şekilde şehir dışına nakil olduğunu anımsatan Memduh Büyükkılıç ''Melikgazi Belediyesi olarak DSİ ile işbirliği yaparak onların planlarına göre inşa edilen Erciyes Dağı’ndan gelen doğal kanalların beton kanal olarak yapılması son derece isabetli bir çalışma olmuştur. Çünkü toprak zeminli ve kontrolsüz kanallar taşkın su baskınlarına neden olmaktadır. Nitekim son yağışlarda bu açıkça gözlenmiştir. Ülkemizin birçok yerinde taşkın su kanallarının kontrolsüz olması mahalleri su altına bırakmaktadır. Belediye olarak biz taşkın su kanallarını beton duvar ile koruma altına aldığımız yetmiyormuş gibi çevresini doğa ile bütünleştirdik. Gezi ve yürüyüş yolları haline getirdik. Böylece şehrimize yeni bir vizyon ilave ettik. Bu alanlar artık birer mesire alanı gibi oldu. Kanalların üstüne hem araçlar hem de yayalar için geçişler ve köprüler yaptık'' ifadelerini kullandı.

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