Başkan Büyükkılıç, sevgi evlerinde kalan çocuklarla bir araya geldi

KAYSERİ, () - KAYSERİ Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sevgi evlerinde kalan çocuklarla bir araya gelerek, sohbet etti.

Sevgi evlerinde kalan çocukların gönüllerini almaktan mutluluk duyduğunu belirten Büyükşehir Belediye Başkan adayı ve Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, “Çocukların sadece eğitimi akademik kariyerleri, başarıları birey olmalarında yetersiz kalır. Çocuklarımızı aynı zamanda iyi bir insan, dürüst, güvenilir bir insan milli ve manevi değerlere bağlı bireyler olarak yetiştirmeyi bir amaç haline getirmeliyiz. Devletimiz ve yerel yöneticiler olarak bizler öğrencilerimize her türlü imkanı sağlıyoruz. Türkiye’yi 2023 hedefine ulaştıracak olan nesiller bugünümüzün gençleridir” dedi.

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