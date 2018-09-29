Başkan Büyükkılıç, oturum başkanlığı yaptı

KAYSERİ, () - DÜŞMEYE çok yönlü bakış sempozyum’da oturum başkanlığı yapan Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, yaşlılığa bağlı olarak önemli olanın önleyici sağlık tedbirlerin alınması gerektiğinin önemi vurgulayarak, bu tür sempozyumlar ile bilgili ve bilinçli bir neslin yetişmesine imkan tanındığını söyledi.

Erciyes Üniversitesince düzenlenen Düşmeye Çok Yönlü Bakış Sempozyum ile birçok konuşmacının sunacağı tebliğler ile yaşlılığa bağlı olarak gelişen bir sorurun gündeme getirileceğini ifade eden Başkan Memduh Büyükkılıç, ikinci oturumun başkanı olarak sunulacak 3 tebliği için konuşmacıların çok değerli bilgiler vereceğini kaydetti. Kendisinin aynı zamanda bir Tıp Doktoru oluğunu hatırlatan Başkan Memduh Büyükkılıç, Belediye başkanı olarak şehrin fiziki sağlığından sorumlu olduğu kadar aynı zamanda bireylerin ruhsal ve bedensel gelişim ve ortamından da sorumluğu olduğunu bu açıdan bu tür sempozyumlara davet edildiğini belirtti. Kendisinin yönettiği oturumda özellikle şehir ve çevre faktörünün işlenmesinin de bir rastlantı olmadığının altını çizen Başkan Memduh Büyükıkılıç, her türlü bilimsel toplantı, sempozyum ve konferansları önemsediklerini ve katkı sağladıklarını sözlerine ekledi.

FOTOLU