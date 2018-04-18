Başkan Büyükkılıç muhtarlarla buluştu

KAYSERİ, () - MELİKGAZİ Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, ilçede bulunan mahalle muhtarları ile bir araya geldi.

Mahalle muhtarlarının mahallenin sesi ve kulağı olduğunu belirten Başkan Memduh Büyükkılıç, belediye ile muhtarların işbirliği ve dayanışma içinde çalışmanın mahalleliye hizmet olarak yansıdığını söyledi. Belediye olarak geri dönüşüm de örnek ve referans gösterildiklerini bunda mahalle muhtarlarının büyük katkısı olduğunu kaydeden Başkan Büyükkılıç, konu ile ilgili olarak şunları söyledi:

“Mahalle muhtarını bir araya getirerek hem iş görüşmesi yaptık hem de birçok konu hakkında bilgilendirdik. Muhtarlarımız belediyemizden isteklerini yazılı olarak bildirmelerini istedik. Muhtarlarımız şimdi kapalı yüzme havuzu, spor tesisleri, kapalı semt pazaryerleri ve doğa temalı parklar istemektedirler. Melikgazi Belediyesinin yatırım ve hizmetleri sonucu ilçenin fiziki yapısı değiştiği gibi, bireylerin sosyal ve yaşam tarzlarında değişmiştir” dedi.

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